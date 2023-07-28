Западные союзники приказали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому снова начать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его провала, несмотря на серьезные потери украинцев. Об этом 28 июля рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что украинские войска снова пытаются прорваться на фронте.

«Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии», — поделился мнением эксперт.

Соскин добавил, что западные страны оказали давление на украинского лидера с целью создания еще более тяжелой ситуации в украинском конфликте. Это сделано для того, чтобы отвлечь жителей, например, США, где президенту Джо Байдену может грозить импичмент на фоне коррупционного скандала.

«Зеленскому поставлена задача: развернуть это наступление, невзирая на потери и массовую гибель украинцев», — заключил эксперт.

После провала контрнаступления ВСУ предприняли несколько попыток атаковать российские позиции, но потерпели поражение.

Так, попытка пехотинцев ВСУ наступать на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) привела к подрыву боевиков на их же минном поле. 27 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как разведчики ВС РФ уничтожали военную технику ВСУ под Угледаром.

Накануне издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщило, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Журнал пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинских войск. Российский лидер также заметил, что российскими силами уничтожено рекордное количество западной техники, погибли тысячи военнослужащих ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.