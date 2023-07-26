Ответственность за провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут страны НАТО, которые переносили сроки и не смогли подготовить украинских военных. Об этом в среду, 26 июля, сообщает издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов.

«Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО», — пишет издание.

Указывается, что альянс отодвинул сроки начала наступления ВСУ, «временные рамки летнего контрнаступления были установлены на основе графика НАТО, а не Украины», считает военный аналитик Аллан Орр.

Научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола выразил мнение, что Запад недооценил важность тренировочного процесса для успешного контрнаступления. По его словам, Запад слишком сосредоточился на технологической стороне стратегии, предоставив Киеву оружие, при этом не хватило времени, чтобы «грамотно обучить украинских военных».

Ранее в этот день военный эксперт австрийского министерства обороны полковник Маркус Райснер заявил, что значительные потери ВСУ обусловлены неопытностью офицерского состава. Он также считает, что первая фаза контрнаступления украинских войск окончилась провалом.

До этого, 24 июля, военный эксперт Франц-Стефан Гади также указал, что ВСУ терпят неудачи во время наступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах украинских войск виновато командование.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Зеленский отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.