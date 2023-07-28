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Пехота ВСУ подорвалась на своих минах при попытке наступления под Угледаром

«РИА Новости»: пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром
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Фото: Соцсети
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Попытка наступления пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) закончилась неудачей — они подорвались на своих минах, рассказал военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«Пару дней назад у нас на угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — цитирует его 28 июля «РИА Новости».

Бука уточнил, что вскоре подоспела российская РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.) и «накинула им сверху вдобавок».

«И очередная попытка наступления захлебнулась», — добавил он.

По его словам, украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но безрезультатно.

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27 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как разведчики ВС РФ уничтожали военную технику ВСУ под Угледаром. В результате неудачной попытки атаки ВСУ потеряли почти целую роту живой силы, три танка и две боевые машины пехоты (БМП).

20 июля Минобороны РФ сообщило о новой крупной неудаче ВСУ под Угледаром. На прорыв российских рубежей в районе поселка Никольское пошла сразу рота солдат при поддержке бронетехники, однако она сразу же стала мишенью для российской артиллерии и противотанковых комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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