Попытка наступления пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) закончилась неудачей — они подорвались на своих минах, рассказал военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«Пару дней назад у нас на угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — цитирует его 28 июля «РИА Новости».

Бука уточнил, что вскоре подоспела российская РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.) и «накинула им сверху вдобавок».

«И очередная попытка наступления захлебнулась», — добавил он.

По его словам, украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но безрезультатно.

27 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как разведчики ВС РФ уничтожали военную технику ВСУ под Угледаром. В результате неудачной попытки атаки ВСУ потеряли почти целую роту живой силы, три танка и две боевые машины пехоты (БМП).

20 июля Минобороны РФ сообщило о новой крупной неудаче ВСУ под Угледаром. На прорыв российских рубежей в районе поселка Никольское пошла сразу рота солдат при поддержке бронетехники, однако она сразу же стала мишенью для российской артиллерии и противотанковых комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.