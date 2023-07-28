Колокольный звон в День Крещения Руси прозвучал в городе Петропавловск-Камчатский
Колокольный звон в День Крещения Руси прозвучал в городе Петропавловск-Камчатский. Праздничный перезвон прошел после Божественной литургии, сообщает телеканал «Известия». Для звонарей День Крещения Руси является особенным. Колокольный перезвон длится 15 минут. День Крещения Руси отмечают во всех православных храмах. Мероприятие проводят ежегодно с 2012 года.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.