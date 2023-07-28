Путин указал на крепкие узы дружбы между РФ и Африкой

Россию и африканские государства связывают крепкие узы дружбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 июля, на саммите Россия – Африка.

«Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века», — сказал российский лидер в ходе открытия встречи.

Путин отметил, что на протяжении десятилетий РФ оказывала поддержку африканским странам в борьбе с колониализмом других государств. Он выразил сожаление, что проявления этой системы все еще практикуются в мире в экономической, информационной и гуманитарной сферах.

Глава российского государства подчеркнул, что в РФ помнят и чтят память выдающихся представителей стран Африки, которые отстаивали свободу и суверенитет. Он уточнил, что в настоящее время наступает эпоха многополярного мира, гегемония уходит в прошлое, однако не без сопротивления ряда государств.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне, 27 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров рассказал «Известиям», что Западу не удалось дискредитировать российско-африканские отношения. Он отметил, что на саммит в Санкт-Петербург прибыло около 50 делегаций, включая еще и интеграционные объединения.

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