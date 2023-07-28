Маск планирует оставить в Twitter только темный режим

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал 28 июля, что в социальной сети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим, то есть публиковать твиты можно будет исключительно на темном фоне.

«Эта платформа будет иметь скоро только темный режим. Это лучше во всех отношениях», — заявил Маск в Twitter.

Как отмечает портал The Verge, такое решение вызвало споры среди пользователей, так как многим гораздо удобнее пользоваться соцсетью в светлом режиме. Подписчики отметили, что читать светлый текст на черном фоне гораздо сложнее. Сейчас Twitter предлагает пользователям несколько режимов на выбор в зависимости от их предпочтений.

Ранее, 24 июля, соцсеть Twitter впервые за всё время своего существования обновила логотип: вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. На следующий день Маск объяснил, что название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, «которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц». Теперь же пользователи могут публиковать почти всё что угодно, включая несколько часов видео, объяснил бизнесмен.

Предприниматель добавил, что в ближайшие месяцы в соцсеть также будут добавлены всестороннее общение и возможность управлять «финансовым миром» пользователя. Название Twitter, по словам Маска, не имеет смысла в этом контексте, поэтому «с ним должны попрощаться».

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года.