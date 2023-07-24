Официальный аккаунт Twitter изменил название и аватар на X

Официальный аккаунт Twitter на одноименной платформе сменил название на X, а также установил на аватар белую букву X с черным логотипом вместо птицы на синем фоне.

В свою очередь, владелец социальной сети и американский миллиардер Илон Маск выложил на своей странице на платформе фотографию, на которой видна обновленная штаб-квартира компании в американском штате Калифорния. Ее здание подсвечивается новым логотипом с буквой X.

Накануне, 23 июля, Маск объявил о намерении убрать птицу с логотипа и заменить ее. По его мнению, буква X будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными. Он добавил, что «скоро мы попрощаемся с брендом Twitter».

В тот же день Маск также заявил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт соцсети — twitter.com.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллиардер Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года за $44 млрд.