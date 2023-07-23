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Маск сообщил о переадресации домена x.com на сайт Twitter

Маск сообщил, что домен x.com приводит на сайт Twitter
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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. Об это 23 июля сообщил владелец социальной сети американский миллиардер Илон Маск.

«X.com теперь ведет на twitter.com», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, до конца дня логотип соцсети будет обновлен.

Бизнес-качели: как складывались отношения Илона Маска с Twitter
Американский миллиардер много лет критиковал соцсеть и всё же ее купил

Ранее в этот день Маск заявил о намерении убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X. По его мнению, это будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Бизнесмен Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Миллиардер сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.

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