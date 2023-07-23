Маск сообщил о переадресации домена x.com на сайт Twitter
Домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. Об это 23 июля сообщил владелец социальной сети американский миллиардер Илон Маск.
«X.com теперь ведет на twitter.com», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, до конца дня логотип соцсети будет обновлен.
Ранее в этот день Маск заявил о намерении убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X. По его мнению, это будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Бизнесмен Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Миллиардер сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.
С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.