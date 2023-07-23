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Маск анонсировал смену логотипа Twitter

Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский миллиардер Илон Маск намерен убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X. Об этом он сообщил в воскресенье, 23 июля, на странице в социальной сети.

«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами», — написал он.

Владелец Twitter хочет заменить птицу на букву X, что, по его мнению, будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

«Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его в эфир по всему миру», — отметил он в следующей публикации.

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Ранее, 1 июля, Маск ввел временное ограничение на число твитов, которые можно просмотреть за день. Так, с верифицированных аккаунтов теперь разрешено читать 10 тыс. постов в сутки, с неверифицированных — 1 тыс., с новых неверифицированных — 500.

По словам предпринимателя, нововведение связано с борьбой со скрепингом — автоматизированным сбором массивов данных.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Бизнесмен Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Миллиардер сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.

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