Маск объяснил смену логотипа Twitter изменением сути приложения

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему решил сменить название и фирменный логотип с птицей социальной сети Twitter, владельцем которой он является.

«Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда — как щебетание (tweeting) птиц — но теперь вы можете публиковать почти всё, что угодно, включая несколько часов видео», — говорится в сообщении Маска в его Twitter-аккаунте 25 июля.

Предприниматель добавил, что в ближайшие месяцы в соцсеть будет добавлено всестороннее общение и возможность управлять «финансовым миром» пользователя. Название Twitter, по словам Маска, не имеет смысла в этом контексте, поэтому «с ней должны попрощаться».

Накануне Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х.

Ранее, 1 июля, Маск ввел временное ограничение на число твитов, которые можно просмотреть за день. По его словам, нововведение связано с борьбой со скрепингом — автоматизированным сбором массивов данных.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года.