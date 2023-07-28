Линзы J&J не будут внесены в перечень параллельного импорта

Контактные линзы компании Johnson & Johnson под брендом Acuvue не будут внесены в обновлённый перечень параллельного импорта. Об этом 28 июля сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в интервью РИА Новости.

«Нет, не появятся», — ответил он на вопрос о включении линз компании в этот список.

Осьмаков указал, что Johnson & Johnson предложила продолжить поставки уже на следующий день после заявления Минпромторга РФ о внесении линз в перечень параллельного импорта. Он отметил, что одним из важнейших критериев для включения в этот список являются бесперебойные поставки.

Обновленный перечень уже утвержден Минпромторгом РФ. Следующий этап — Минюст РФ. Отправить документ в это ведомство планируется в ближайшее время.

Американская компания Johnson & Johnson 25 мая предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. Генедиректор «Протека» Дмитрий Погребинский же ответил, что на сегодняшний день на российском рынке в продаже достаточно линз импортного производства, а потому дефицита товара опасаться не следует. Минпромторг РФ подтвердил это, сообщив, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки линз в РФ.

31 мая Johnson & Johnson пообещали продолжать обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue.