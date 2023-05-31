Компания Johnson & Johnson заверила в обеспечении россиян линзами Acuvue

Американская компания Johnson & Johnson продолжит поставки линз Acuvue в Россию и полностью обеспечит потребности граждан. Об этом 30 мая заявили в пресс-службе производителя.

«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение», — передает сообщение пресс-службы «РИА Новости».

В компании заверили, что обеспечение клиентов продукции является приоритетом.

При этом 25 мая в пресс-службе фармкомпании «Протек», являющейся официальным дистрибьютором Johnson & Johnson, сообщили, что американская фирма предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. Глава «Протек» тогда отметил, что дефицита товара быть не может, так как достаточно альтернативных марок других зарубежных производителей линз. Это же подтвердил Росздравнадзор.

В пресс-службе Минпромторга РФ отметили, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта. Тогда же глава ведомства Денис Мантуров рассказал «Известиям», что министерство намерено оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту.

Johnson & Johnson (J&J) — крупнейший в мире производитель товаров для здоровья. В сегменте потребительских товаров портфель брендов компании включает марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena и др. Компания сообщила о решении приостановить поставки товаров для персонального ухода в РФ 29 марта 2022 года.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.