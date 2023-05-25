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В Минпромторге отреагировали на планы США приостановить поставки линз в РФ

Минпромторг: другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки линз в РФ
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Kalyniuk
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Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в четверг стало известно о возможном дефиците контактных линз в России после введения США ограничений на ввоз ряда товаров в страну, куда попала в том числе и эта продукция. В частности, о приостановке поставок линз предупредила компания Johnson & Johnson (J&J) — крупнейший в мире производитель товаров для здоровья.

Однако, как заверили в Минпромторге, проблем с контактными линзами в России не будет.

«По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок. Кроме того, на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ) — «искусственный хрусталик», которые преимущественно закупают государственные медицинские организации, что позволят полностью закрыть потребность РФ», — сказали в пресс-службе.

Накануне в Минпромторге заявляли, что бренды контактных линз, прекратившие поставки в Россию, могут войти в перечень параллельного импорта.

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В тот же день глава ведомства Денис Мантуров рассказал «Известиям», что министерство намерено оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Он уточнил, что в списке будут только те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Мантуров 7 сентября прошлого года отметил, что соответствующий механизм будет действовать до конца 2023 года.

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