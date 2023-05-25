Johnson & Johnson предупредила о приостановке импорта контактных линз в РФ

Американская компания Johnson & Johnson предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе фармкомпании «Протек», являющейся официальным дистрибьютором.

Генеральный директор «Протека» Дмитрий Погребинский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что на сегодняшний день на российском рынке в достаточном объеме в продаже представлены линзы импортного производства, поэтому риска возникновения дефектуры этого товара не последует.

Накануне «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в РФ.

При этом в пресс-службе Минпромторга РФ отметили, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.

Наряду с этим глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство намерено оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, в списке должны быть только те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность.

Johnson & Johnson (J&J) — крупнейший в мире производитель товаров для здоровья. В сегменте потребительских товаров портфель брендов компании включает марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena и др.

Компания сообщила о решении приостановить поставки товаров для персонального ухода в РФ 29 марта 2022 года.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.