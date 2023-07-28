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Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве. Кабмин поддержал такой законопроект, говорится в проекте официального отзыва правительства, с которым ознакомились «Известия».

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Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний. Например, депутатам нужно проработать условия заключения таких соглашений, определить условия погашения долга.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, по действующим правилам, если человек больше не может обслуживать кредит, заводится дело о признании его банкротом. Банк может истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество.

Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества, уверен эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одна из всех: россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве

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