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Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына

Карин Жан-Пьер: президент США Джо Байден не помилует сына
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 27 июля отвергла вероятность помилования президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. Ее слова по этому поводу цитирует New York Post.

«Нет, я только что сказала нет», — ответила Жан-Пьер журналисту на вопрос о том, помилует ли президент своего сына. Развивать эту тему дальше она отказалась.

Ранее она отмечала, что Белый дом считает ситуацию вокруг сделки Хантера Байдена со следствием «частным делом». Жан-Пьер также сказала, что администрация Байдена дает министерству юстиции «право быть независимым и уважает верховенство закона».

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3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

20 июня министерство юстиций США заявило, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. Сын президента пошел на сделку, чтобы с него сняли обвинения в незаконном хранении оружия.

В этот же день член Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США.

12 июля спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти написал, что республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда на фоне партийного расследования дела Хантера Байдена.

26 июля CNN сообщил, что сделка Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов находится под угрозой и может не состояться.

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