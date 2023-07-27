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Путин указал на твердую поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Путин отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны КНДР
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин назвал поддержку со стороны КНДР спецоперации на Украине проявлением общей решимости противостоять политике коллективного Запада. Об этом сказано в поздравительной телеграмме российского лидера от 27 июля северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов.

«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств», — приводит пресс-служба Кремля цитату из телеграммы.

Кроме того, Путин отметил, что весомый вклад в разгром противника в освободительной войне 1950–1953 годов внесли и сражавшиеся с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, которые совершили десятки тысяч боевых вылетов. Этот опыт боевого братства, по словам российского президента, является опорой для дальнейшего развития связей между Россией и КНДР в политике, экономике и сфере безопасности.

«Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», — подчеркнул Путин.

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Ранее 27 июля стало известно, что во время визита министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил северокорейскому лидеру письмо от президента РФ. Тот, в свою очередь, поблагодарил главу российского государства за переданное военной делегацией во главе с Шойгу послание, добавив, что эта встреча углубила традиционные и стратегические отношения между КНДР и Россией.

В этот же день министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне отметил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ решительно противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран.

26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Министр обороны РФ отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Визит главы Минобороны РФ в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

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