Путин указал на твердую поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Президент России Владимир Путин назвал поддержку со стороны КНДР спецоперации на Украине проявлением общей решимости противостоять политике коллективного Запада. Об этом сказано в поздравительной телеграмме российского лидера от 27 июля северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов.

«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств», — приводит пресс-служба Кремля цитату из телеграммы.

Кроме того, Путин отметил, что весомый вклад в разгром противника в освободительной войне 1950–1953 годов внесли и сражавшиеся с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, которые совершили десятки тысяч боевых вылетов. Этот опыт боевого братства, по словам российского президента, является опорой для дальнейшего развития связей между Россией и КНДР в политике, экономике и сфере безопасности.

«Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», — подчеркнул Путин.

Ранее 27 июля стало известно, что во время визита министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил северокорейскому лидеру письмо от президента РФ. Тот, в свою очередь, поблагодарил главу российского государства за переданное военной делегацией во главе с Шойгу послание, добавив, что эта встреча углубила традиционные и стратегические отношения между КНДР и Россией.

В этот же день министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне отметил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ решительно противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран.

26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Министр обороны РФ отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Визит главы Минобороны РФ в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.