МО КНДР указало на важность укрепления сотрудничества с Россией

Международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ решительно противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран. Об этом 27 июля заявил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне.

«Он, выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны, еще раз заверил в позиции нашей армии, которая будет дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы», — приводит слова министра обороны КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о намерении РФ укреплять сотрудничество с Северной Кореей, которое будет соответствовать интересам двух государств.

Российская военная делегация во главе с российским министром обороны прибыла в КНДР 25 июля.

26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Министр обороны РФ отметил, что Китай — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

27 июля стало известно, что во время своего визита министр обороны РФ вручил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо от президента РФ Владимира Путина. Тот, в свою очередь, поблагодарил главу российского государства за переданное военной делегацией во главе с Шойгу послание, добавив, что эта встреча углубила «традиционные и стратегические отношения между КНДР и Россией.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.