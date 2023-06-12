Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ и пожелал «победы над империалистами»

Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую он направил российскому лидеру Владимиру Путину.

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», — указано в тексте телеграммы, распространенной Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.



Ким Чен Ын добавил, что народ России будет и дальше прославлять историю победы, а справедливость всегда будет одерживать победу.

Кроме того, он упомянул о дружбе КНДР и РФ, которая стала «ценным стратегическим имуществом» для обоих государств. Он выразил готовность дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество.

Лидер Северной Кореи также пожелал российскому президенту крепкого здоровья и больших успехов в работе.

Ранее в этот день космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в понедельник поздравили соотечественников с Днем России.

8 июня «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве в День России. В частности, праздничная программа запланирована на ВДНХ, в парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково». Также жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Времена и эпохи».

9 июня в Роструде напомнили, что в связи с празднованием следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной. Выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

День России — праздник, символизирующий рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В этот день проводятся масштабные празднования, выступления, фестивали. Подчеркивается, что в 2023 году жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик впервые отметят знаменательную дату в составе РФ.