Министр обороны Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Эта встреча, отметила северокорейская сторона, послужит дальнейшему углублению связей между РФ и КНДР. Кроме того, российский министр Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина, за что глава КНДР выразил глубокую благодарность. Также, согласно сообщению агентства, Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

26 июля российский министр обороны провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Шойгу отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Визит главы Минобороны РФ в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.