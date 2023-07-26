Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне 26 июля в ходе переговоров со своим коллегой Кан Сун Намом заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи.

«Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», — заявил Шойгу.



Глава российского ведомства указал на то, что взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. По его словам, сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове способствовали заходы военных кораблей, официальные визиты представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, а также подготовка кадров.



Он отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.



«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — сказал Сергей Шойгу.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Визит главы Минобороны РФ в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.