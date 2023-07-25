Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в КНДР. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила пресс-служба Минобороны.

В международном аэропорту Сунан состоялась церемония встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской Народной армии. У трапа самолета главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

«Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — сообщило Минобороны.

Визит Шойгу будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, отметило ведомство.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.

2 июня зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН заявила, что Россия призывает США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Зампостпреда выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном, о чем говорят история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия и практические действия Соединенных Штатов.