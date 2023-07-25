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Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в КНДР. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила пресс-служба Минобороны.

В международном аэропорту Сунан состоялась церемония встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской Народной армии. У трапа самолета главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

«Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — сообщило Минобороны.

Визит Шойгу будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, отметило ведомство.

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