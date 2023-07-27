Встречи Путина с лидерами стран Африки длились дольше графика

Президент РФ Владимир Путин старался уделить больше времени лидерам стран Африки при их интересе, встречи главы государства продолжались дольше графика. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках второго форума Россия – Африка.

«Я вижу, что на двусторонние встречи, если отводилось полчаса, то встречи затягивались на полтора часа», — отметила дипломат.

Она пояснила, что предметные обсуждения необходимы в силу того, что именно интересно странами Африки. Это всё обсуждается очень детально, заключила Захарова.

Российский лидер провел в четверг ряд встреч с африканскими лидерами. Так, в ходе встречи с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Путин пожелал ему успехов на предстоящих выборах в августе.

На встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси глава государства заявил, что Россия рассчитывает на координацию действий с Мозамбиком в ООН. Россию и Мозамбик связывают прочные отношения дружбы и сотрудничества, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1975 году, напомнил он.

Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. Известно, что на саммите будет обсуждаться сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне, 26 июля, Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне.