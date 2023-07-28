29 июля — День рождения NASA: 65 лет космических исследований

29 июля исполняется 65 лет со дня основания NASA — Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. О том, что означает его логотип и какие птицы не дали взлететь шаттлу Discovery, читайте в материале «Известий».

День рождения NASA в 2023 году — история

NASA было создано 29 июля 1958 года, когда американский президент Дуайт Эйзенхауэр подписал Акт об аэронавтике и исследовании космического пространства. Управление должно было помочь США победить в космической гонке с Советским Союзом, который на тот момент уже вывел на орбиту Земли первые искусственные спутники.

Директором NASA стал Томас Кит Гленнан, до этого занимавший пост президента Кейсовского университета в штате Огайо. Изначально в организации было около 80 сотрудников и всего четыре лаборатории.

Вскоре после начала работы NASA объявило о наборе первого отряда астронавтов в программу управляемых полетов Mercury, которая действовала с 1959 по 1963 год. Во время нее было выполнено два полета с животными и шесть — с людьми.

В рамках следующей программы Gemini, осуществляемой в 1965–1966 годах, впервые в истории космонавтики была проведена стыковка космических кораблей, а астронавт США Эдвард Уайт вышел в открытый космос, всего на два месяца отстав от советского космонавта Алексея Леонова.

Однако самым амбициозным космическим проектом NASA стала программа Apollo, которая предусматривала высадку человека на Луну. В 1969 году лунной поверхности впервые коснулась нога землян — Нила Армстронга и Базза Олдрина. После этого американские астронавты еще пять раз совершали экспедиции к спутнику Земли и привезли из них более 180 кг образцов грунта.

На данный момент Apollo остается единственной космической программой, в ходе которой люди покидали низкую земную орбиту и спускались на космический объект.

В 1975 году США и Советский Союз выполнили первую совместную космическую программу «Союз – Аполлон», состыковав корабли «Союз-12» и Apollo. В таком состоянии корабли провели более 46 часов, а затем разъединились и по отдельности вернулись на Землю. Это событие стало первой международной стыковкой и получило название «рукопожатие в космосе».

За Apollo последовала программа многоразовых кораблей Space Shuttle. Они запускались в космос с помощью собственных двигателей, а затем возвращались. Предполагалось, что эти шаттлы будут курсировать между орбитой и планетой, доставляя грузы. Всего в рамках этой программы было выполнено 135 запусков, последний — в 2011 году.

В 2023 году NASA празднует свой 65-летний юбилей. Сегодня в исследовательских центрах управления работают более 17 тыс. человек, а его бюджет на 2022 год превысил $24 млрд.

Что означает логотип NASA

У NASA есть два наиболее узнаваемых логотипа, которые условно называются «червяк» и «фрикаделька». Первый представляет собой аббревиатуру управления, написанную минималистичным округлым шрифтом. Второй выполнен в виде синей сферы со звездами, которую пересекает красная стрела.

«Фрикаделька» — наиболее известный вариант логотипа. Его придумал сотрудник NASA Джеймс Модарелли в 1959 году. В простом, но броском дизайне он отразил основную суть деятельности управления. Так, сфера — это одновременно и Земля, и звездное небо, которое можно увидеть ночью. Красная стрела — ракета. Похожие мотивы можно увидеть в логотипе российской госкорпорации «Роскосмос».

День рождения NASA в 2023 году — интересные факты

В честь 65-го Дня рождения NASA «Известия» собрали несколько интересных фактов об этой организации.

В 1995 году старт шаттла Discovery пришлось отложить на два месяца, потому что дятлы пробили дыры в его топливном баке.

В 2012 году NASA выпустило аудиозапись Earthsong. На ней можно услышать «песню Земли» — звуки, которые получаются в результате электромагнитного явления, вызванного волнами плазмы в радиационном поясе планеты. Запись сделали аппараты управления, изучающие радиационные пояса.

Все фото и видео, которые получает NASA, являются общественным достоянием и публикуются в открытом доступе. Их разрешается свободно копировать.

В 2020 году NASA запустило сайт, на котором все желающие могли бесплатно отправить свое имя на Марс. Для этого нужно просто заполнить заявку. Земные имена будут записаны на микрочипы и полетят в космос на борту миссии, которая стартует в 2026 году.

Также на официальном сайте NASA есть раздел, который показывает, какое космическое тело сфотографировал телескоп Hubble в день рождения пользователя. Под картинкой будет краткое описание объекта и история его изучения.

Когда NASA готовило к запуску миссии программы Apollo, летящие на Луну астронавты не могли получить страховку, потому что ни одна страховая компания не желала брать на себя такой риск. Тогда управление выпустило специальные открытки, подписанные лично астронавтами. Предполагалось, что в случае их гибели продажа такого сувенира возместит семьям ущерб.

Ранее «Известия» рассказали, как появилось Федеральное бюро расследований США.