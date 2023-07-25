26 июля — День ФБР: как появилась одна из самых влиятельных спецслужб мира

26 июля исполняется 115 лет со дня основания Федерального бюро расследований (ФБР) — одной из самых влиятельных спецслужб мира, которая появилась в США для расследования самых резонансных уголовных дел, находившихся вне компетенции полиции. «Известия» вспомнили, какой путь продела американская служба за свою более чем вековую историю.

День ФБР — история спецслужбы

ФБР появилось в 1908 году во время президентства Теодора Рузвельта в качестве следственного подразделения министерства юстиции. Инициатором его основания выступил генеральный прокурор Чарльз Бонапарт. В 1932 году служба была переименована в Бюро расследований, а спустя три года получила свое нынешнее название.

Первым директором ФБР стал Эдгар Гувер, пробывший на этом посту 37 лет. Самым большим его достижением стало открытие лаборатории криминалистики, известной как лаборатория ФБР, где проводились исследования улик по уголовным делам. Немного позднее в городе Куантико (штат Вирджиния) была основана национальная академия ФБР для обучения специальных агентов полицейским методам.

Первоначально основным направлением ФБР было противодействие организованной преступности и бандитизму, включая борьбу с ку-клукс-кланом, фальшивомонетчиками и нарушителями сухого закона в США. Большую роль служба сыграла непосредственно перед и во время Второй мировой войны, отвечая за отслеживание военных дезертиров и сбор разведданных.

Однако официального праздника в честь основания ФБР долго не было. О нем объявил в 1983 году президент США Рональд Рейган.

День ФБР — чем занимается

Сегодня ФБР входит в систему министерства юстиции и подчинено генеральному прокурору. Штаб-квартира ведомства располагается в Вашингтоне, в здании, которое носит имя своего первого директора. Кроме того, бюро имеет 55 региональных офисов и около 385 отделений по всей стране.

Под юрисдикцию службы попадают порядка 200 видов федеральных преступлений. В их числе терроризм, коррупция, массовые и серийные убийства, захват заложников, преступления против детей, наркобизнес, нарушение гражданских прав. В компетенции бюро также находятся контрразведывательная работа и расследование угроз в адрес руководства страны.

Согласно сводкам службы, ежегодно в ФБР поступает свыше 36 тыс. запросов о расследовании тяжких преступлений.

Самой крупной операцией бюро по числу задействованных агентов считаются массовые аресты сотрудников полиции Пуэрто-Рико, подозреваемых в коррупции и содействии наркоторговле. Операция прошла в октябре 2010 года, в ней участвовало около тысячи агентов ФБР.

День ФБР — интересные факты

В первый год основания спецслужбы она насчитывала всего 34 агента. В течение нескольких лет их число выросло до более чем 300. На данный момент в ФБР служат около 36 тыс. человек. Это не только спецагенты и криминалисты, но и ученые, аналитики, специалисты в IТ-сфере и другие.

Всем поступающим на службу бюро гарантирует равноправное трудоустройство независимо от расы, пола и этнической принадлежности.

Так, сейчас в оперативно-следственном отделе работают женщины (16,7%), сотрудники латиноамериканского происхождения (7,1%), азиатского происхождения (2,7%), чернокожие граждане (5,7%), американские индейцы (0,5%). Также в отделе числятся 107 человек с инвалидностью.

День ФБР — кого берут в агенты

Стать агентами ФБР могут только граждане США в возрасте от 23 до 37 лет. Кандидаты проходят тщательную проверку, включая испытание на полиграфе. После отбора они посещают 15-недельный курс в академии в Куантико. На ее территории находится учебный мини-город Хоганс Элли, созданный специально для отработки действий в различных ситуациях.

После обучения агенты направляются на двухлетний испытательный срок в один из офисов. Часто агенты работают в паре. Каждому из них дается свое имя. Иметь одно и то же имя два агента не могут.

Отчитать сотрудников могут не только за опоздания, но и за избыточный вес — хорошая физическая форма рассматривается как обязательная часть общей подготовки.