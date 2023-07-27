Объем вылова рыбы в Северном бассейне превысил 290 тыс. т

Рыбаки Северного бассейна с начала 2023 года выловили 292,1 тыс. т рыбы. Об этом сообщает Федеральное агентство по рыболовству.

«В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 292,1 тыс. т, в том числе трески — 177 тыс. т, пикши — 49,2 тыс. т (+3,4 тыс. т к уровню 2022 года), мойвы — 23 тыс. т», — говорится в сообщении ведомства.

В целом к 26 июля общий объем добытой всеми российскими рыбаками рыбы составил более 3 млн т, уточняет ИА «Би-порт».

Ранее в июле сообщалось, что рыбаки Приморского края стали наращивать объемы вылова в районе Южных Курил. В начале месяца там работали семь судов приморских рыбодобывающих компаний, среди которых одно крупнотоннажное и шесть среднетоннажных.