Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Спорт
Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Политика
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
Общество
Генпрокуратура РФ подвела итоги первой половины 2023 года
Мир
Конгрессмен призвал Байдена ограничить военную помощь Украине
Армия
Военный эксперт раскрыл боевой потенциал самоходного орудия «Мальва»
Политика
Путин заявил о перспективах наращивания партнерства России и Бурунди
Мир
В Греции при тушении лесных пожаров пострадали 74 пожарных
Происшествия
ФСБ под Брянском задержала пытавшегося примкнуть к ВСУ россиянина
Спорт
Матыцин назвал правильной дисквалификацию украинской саблистки Харлан
Экономика
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля
Политика
Лавров заявил о подъеме российско-африканских отношений
Мир
Фурсенко рассказал о стратегических вопросах программы саммита РФ – Африка
Сюжет:

Аналитик допустила рост цены нефти Brent до $85–88 за баррель

Аналитик Веретенникова не исключила роста цены нефти Brent до $85–88 за баррель
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Olaf Krüger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Динамика цены на нефть в будущем будет зависеть от решения, которое примет на очередном заседании ОПЕК+, сказала «Известиям» 27 июля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Она допустила, что стоимость Brent может достигнуть $85–88 за баррель в августе.

Ранее в этот день цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля. К 16:45 мск она опустилась до $83,36.

Как объяснила эксперт, в июле с одной стороны, положительное влияние на стоимость нефти марки Brent оказали вступившие в силу ограничения ОПЕК+. Она напомнила, что 3 июля Саудовская Аравия объявила, что продлит на август начатое в июле добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, таким образом, чтобы ее суточный объем составлял примерно 9 млн баррелей. Кроме того, в тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в августе добровольно сократит поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

«С другой стороны, поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды рынка на то, что правительство Китая активизирует поддержку экономики, что, в свою очередь, приведет к дополнительному спросу на нефть», — уточнила аналитик.

Также, по ее словам, немаловажным фактором является то, что инвесторы надеются, что крупнейшим экономикам мира удастся избежать рецессии.

«Дальнейшая динамика цены на нефть будет зависеть от решения, которое примет на очередном заседании ОПЕК+. Заседание состоится 4 августа. Если Саудовская Аравия объявит о продлении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на сентябрь, это будет способствовать дальнейшему движению цены на нефть вверх. И возможно продолжение роста в район $85–88 за баррель. Последние опубликованные прогнозы по нефти от крупнейших аналитических агентств (МЭА, ОПЕК) предполагают сохранение дефицита на рынке нефти до середины 2024 года, что также положительно влияет на котировки», — заключила Веретенникова.

Нефть предела: черное золото может подорожать до $90 за баррель
Какие факторы повлияют на стоимость сырья в ближайшей перспективе

30 июня экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что, если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В то же время если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120.

До этого, 16 июня, министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель в 2023 году реально.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023