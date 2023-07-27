Аналитик допустила рост цены нефти Brent до $85–88 за баррель

Динамика цены на нефть в будущем будет зависеть от решения, которое примет на очередном заседании ОПЕК+, сказала «Известиям» 27 июля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Она допустила, что стоимость Brent может достигнуть $85–88 за баррель в августе.

Ранее в этот день цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля. К 16:45 мск она опустилась до $83,36.

Как объяснила эксперт, в июле с одной стороны, положительное влияние на стоимость нефти марки Brent оказали вступившие в силу ограничения ОПЕК+. Она напомнила, что 3 июля Саудовская Аравия объявила, что продлит на август начатое в июле добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, таким образом, чтобы ее суточный объем составлял примерно 9 млн баррелей. Кроме того, в тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в августе добровольно сократит поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

«С другой стороны, поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды рынка на то, что правительство Китая активизирует поддержку экономики, что, в свою очередь, приведет к дополнительному спросу на нефть», — уточнила аналитик.

Также, по ее словам, немаловажным фактором является то, что инвесторы надеются, что крупнейшим экономикам мира удастся избежать рецессии.

«Дальнейшая динамика цены на нефть будет зависеть от решения, которое примет на очередном заседании ОПЕК+. Заседание состоится 4 августа. Если Саудовская Аравия объявит о продлении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на сентябрь, это будет способствовать дальнейшему движению цены на нефть вверх. И возможно продолжение роста в район $85–88 за баррель. Последние опубликованные прогнозы по нефти от крупнейших аналитических агентств (МЭА, ОПЕК) предполагают сохранение дефицита на рынке нефти до середины 2024 года, что также положительно влияет на котировки», — заключила Веретенникова.

30 июня экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что, если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В то же время если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120.

До этого, 16 июня, министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель в 2023 году реально.