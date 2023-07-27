Борисов заявил о готовности РФ сотрудничать со странами Африки в космосе

Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников. Об этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал в четверг, 27 июля.

По его словам, африканцы проявляют большой интерес к системе глобального мониторинга Земли «Грифон», которая состоит из малых космических аппаратов.

«В африканских странах стоит очень остро вопрос мониторинга земной поверхности, в частности водных ресурсов, пожаров. Интерес к системе очень большой, тем более мы предлагаем им совместное сотрудничество вплоть до разработки спутников», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Борисов добавил, что африканские страны интересуются всеми высокотехнологичными сферами, в том числе атомной промышленностью и космосом. Также гендиректор Роскосмоса назвал Африку одним из динамично развивающихся материков.

Ранее в этот день исполняющий обязанности гендиректора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме сообщил, выступая на саммите Россия – Африка, что республика заинтересована в том, чтобы стать технологическим хабом в космической сфере.

Ранее 27 июля в Санкт-Петербурге начался первый день саммита Россия – Африка. На саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

До этого, 30 июня, глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что страны Африки и Азии проявляют интерес к российским плазменным двигателям. Он отметил, что продукция калининградского предприятия, выпускающего широкую линейку подобных устройств, пользуется спросом не только в стране, но и за рубежом.