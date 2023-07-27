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В России сформировался дефицит арендного жилья

Эксперт Хусаинов: ситуация на рынке съемных квартиры близка к критической
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На рынке арендного жилья в России сформировался дефицит — в крупных городах за год предложение сократилось на 40–50%. Об этом «Известиям» сообщили в федеральной компании «Этажи» 27 июля.

«Дефицит предложения на рынке аренды обычно наступает ближе к сентябрю, в преддверии учебного года и старта делового сезона. В этом году уже в начале июля количество доступных арендных квартир в крупных городах России начало резко сокращаться», — сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, в числе причин такого резкого сокращения — рост цены квадратного метра на рынке как вторичного, так и первичного жилья и постепенное снижение доступности ипотеки на готовые квартиры. Всё больше людей откладывают покупку своего жилья, предпочитая снимать временное.

Сказывается и нестабильная экономическая ситуация, из-за чего многие отказываются от долгосрочных инвестиций, в том числе по покупке недвижимости, сказал он. А тех, кто сдавал жилье, не устраивает существующая доходность, добавил эксперт.

«Кроме того, в России развивается глобальный тренд sharing-экономики, составляющая часть которой — это не владение чем-либо, а временное пользование. Молодое поколение предпочитает снимать жилье, полностью готовое для комфортного проживания, чем тратиться на покупку своей квартиры», — отметил Хусаинов.

Эксперт назвал существующую ситуацию на рынке аренды жилой недвижимости в России близкой к критической.

«Альтернативы существующему варианту аренды квартир в России пока нет, арендные дома строят, но это еще не носит массового характера», — сказал Хусаинов.

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Ранее, 10 июля, директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что рынок аренды жилой недвижимости в стране готовится к периоду высокого спроса, до пандемии он приходился на конец августа — начало сентября, однако в последние годы рост активности желающих снять жилье смещается на середину лета. Также она уточнила, что по итогам первого летнего месяца на первом месте по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир лидирует Санкт-Петербург, на втором — Самара, на третьем — Казань.

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