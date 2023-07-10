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Названы города с самой быстро растущей ценой аренды жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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За прошедший месяц ставки аренды однокомнатных квартир выросли почти во всех крупных городах России. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Рынок аренды жилой недвижимости в России готовится к периоду высокого спроса, до пандемии он приходился на конец августа – начало сентября, в последние же годы рост активности всё больше смещается на середину лета, — рассказала директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. — Те, кто хоть раз столкнулся с выбором временного жилья в период осеннего пикового спроса, предпочитают найти варианты раньше».

По словам эксперта, в осенний период объем предложения на рынке аренды жилой недвижимости сокращается порой до критических значений, в результате чего найти хороший вариант квартиры по доступной цене становится проблематично.

Также эксперт отметила, что в этом году объем предложения уже начал сокращаться с начала июля, в том числе за счет активного внутреннего туризма, когда россияне снимают жилье на долгий срок в крупных городах, кто-то таким образом организует собственный отпуск, кто-то отправляет детей на каникулы с бабушками и дедушками. По мере сокращения объема предложения на рынке аренды жилья вновь начали расти средние ставки аренды.

По итогам первого летнего месяца на первом месте по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир лидирует Санкт-Петербург, где она выросла на 1,6%, однако относительно прошлого года осталась ниже почти на 17%. На втором месте Самара с ростом 1,2% по итогам месяца и снижением 6,8% относительно июня прошлого года. На третьем — Казань, здесь месячный рост составил 1%, а годовой — 1,7%, рассказала Павлинова.

Также в десятку лидеров по месячному росту средних ставок аренды вошли Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%), Омск (+0,4%), Волгоград, Красноярск и Пермь (+0,3%).

«Как минимум до середины октября следует ожидать роста средних ставок аренды жилья на фоне повышенного спроса», — подытожила эксперт.

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9 июля сообщалось, что самым дорогим арендным жильем в столице оказались эксклюзивные апартаменты на улице Охотный Ряд. Речь шла о четырехкомнатных апартаментах площадью 264 кв. м в историческом здании гостиницы «Москва». Лот можно снять за 2,7 млн рублей в месяц.

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