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Аналитики назвали самые дорогие арендные квартиры в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Самым дорогим арендным жильем в столице оказались эксклюзивные апартаменты на улице Охотный Ряд. Об этом в воскресенье, 9 июля, рассказали «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

Речь идет о четырехкомнатных апартаментах площадью 264 кв. м в историческом здании гостиницы «Москва». Лот можно снять за 2,7 млн рублей в месяц.

«Арендаторов ждут роскошные интерьеры в стиле минимализм с использованием натуральных материалов в отделке. Open-space подчеркивает ощущение свободы и простора», — говорится в объявлении от собственника.

Чуть дешевле (2,5 млн рублей) обойдется месяц в пятикомнатной квартире площадью 507 кв. м на Кутузовском проспекте.

«Для длительной аренды в Москве предлагаются двухуровневые апартаменты с дизайнерским ремонтом с использованием натурального мрамора, оникса и ценных пород дерева. Резиденция укомплектована мебелью, техникой и люстрами от известных дизайнеров», — следует из описания.

За ту же сумму можно снять «трехуровневый пентхаус» площадью 650 кв. м на Пречистенке, или квартиру на 700 «квадратов» в реконструированном особняке по соседству.

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Ранее, 27 июня, эксперты «Авито» назвали цену самого дорогого частного дома в России. Он находится на Рублевке и стоит 2,9 млрд рублей.

Если исключить Москву и область, то на втором месте окажется лот в Сочи: резиденция из трех домов общей площадью 1500 кв. м на участке 60 соток на самом верху Красной Поляны за 2,5 млрд рублей.

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