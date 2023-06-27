Названа стоимость самого дорогого частного дома в России

Самый дорогой дом в России стоит 2,9 млрд рублей и находится на Рублевке. Вне пределов Москвы самая дорогостоящая загородная недвижимость — резиденция в Сочи за 2,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Авито Недвижимости» 27 июня.

Резиденция на Рублевке находится рядом с речкой и в окружении леса.

«Общая площадь помещений составляет 4 тыс. кв. м. В особняке есть семь изолированных спален, банкетный зал на 70 персон, 20-метровый бассейн, круглая купель, хамам, русская баня и много чего еще. Дом расположен на участке размером в 2 га», — сообщили аналитики.

Если исключить из поиска Москву и Подмосковье, самый дорогой объект загородной недвижимости в России находится в Сочи. За 2,5 млрд рублей покупателям предлагают приобрести резиденцию из трех домов общей площадью 1500 кв. м на участке в 60 соток на самом верху Красной Поляны, уточнили специалисты.

«Главная особенность проекта — территория с двумя бассейнами, музыкальным фонтаном, декоративными ручьями, протекающими по всему участку. Рядом горная речка, тропы к водопадам, озерам, дольменам и другим природным достопримечательностям. До горнолыжных склонов — 5 км. В резиденцию можно прилететь на вертолете — для этого оборудована специальная площадка», — добавили эксперты.

Ранее, 9 июня, аналитики «Домклик» Сбербанка рассказали «Известиям», что загородная недвижимость дешевле всего в Курганской области, где 1 кв. м в среднем стоит 27,2 тыс. рублей. Кроме того, по информации экспертов, в топ-5 регионов с самым доступным загородным жильем также вошли Республика Мордовия (28,2 тыс. рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тыс. рублей), Брянская область (32,2 тыс. рублей).