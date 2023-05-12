Все сваи: граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье

Граждан могут обязать при самостоятельном строительстве частных домов готовить для них проектную документацию. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз. Предполагается, что рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) станет более цивилизованным, а мера упростит получение ипотеки на стройку. Впрочем, для владельцев небольших зданий в сельской местности, не располагающих высоким доходом, инициатива может стать обременением, считают эксперты.

Своими силами

В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которые люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор при возведении индивидуальных домов. Для этих целей можно будет нанимать специалистов. «Известия» направили запрос в ведомство.

Сейчас на рынке ИЖС отсутствуют четкие правила игры, объекты малоликвидные, нет контроля за стройкой, как и требований к архитектурному облику новых малоэтажных поселений, рассказал председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

— Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье более чем для 70% населения страны, — подчеркнул он.

Мера может улучшить качество строительства и сделать дома безопаснее, отметила заместитель генерального директора «Kaskad Недвижимость» Дарина Муллина. Наличие проектной документации позволит более точно планировать и контролировать процесс, а независимый надзор и экспертиза помогут предотвратить возможные нарушения и дефекты, пояснила она.

— Проектная документация обычно включает в себя архитектурные планы, инженерные расчеты, чертежи фундамента, планировку помещений и другое. Стоимость ее подготовки может начинаться от нескольких десятков тысяч рублей и увеличиваться в зависимости от сложности проекта, — рассказала Дарина Муллина.

Затраты людей, строящих дома самостоятельно, могут значительно вырасти, рассказала директор юридического департамента ФСК Family Наталья Воронцова. Разработка полноценного индивидуального проекта может составить 5–10% от полной стоимости его строительства, указал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. По его словам, нужно создавать больше планов типовых домов, список следует постепенно дополнять более бюджетными вариантами, что позволит свести к минимуму затраты на проектирование.

Инициатива хорошая, она отлично ложится в общую концепцию систематизации стройки и создания типовых решений ИЖС, считает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Концепция позволит обеспечить единообразие индивидуальных жилых домов и сделает прозрачным и понятным предмет сделки как для потенциального покупателя, так и для банков и страховых компаний, отметила она.

По ее словам, при выдаче ипотечного кредита под ИЖС важно, чтобы продукт был ликвиден и понятен для страхования, предложение упростит процесс получения ипотеки на стройку, добавила Юлия Дымова.

Вызов отрасли

Повышение качества строящегося индивидуального жилья — это вызов, который стоит перед отраслью, решение вопроса позволит создать более понятный предмет залога для банков, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Вместе с тем речь идет не только о коттеджах, но и, например, о небольших постройках в сельской местности, где инициатива может стать обременением для граждан с невысоким доходом, отметил он.

— Необходимо расширять реестр типовых проектов индивидуальных жилых домов, включая туда планы, востребованные в различных климатических зонах, в том числе суровых, и под различные бюджеты на строительство, — подчеркнул депутат.

Нужно четко описать не только объем обязательных процедур, но и строго регламентировать их стоимость и порядок проведения, сказал Александр Якубовский. Нельзя допустить, чтобы это превратилось в дополнительный налог в пользу стройотрасли, добавил парламентарий.

С одной стороны, мера позволит упростить вопрос кредитования приобретения индивидуальных жилых домов, с другой — может привести к их удорожанию из-за дополнительных затрат, связанных с проектированием, строительным контролем и вводом в эксплуатацию, сказал Антон Сауков.

— Выгода, которую даст повышение доступности кредитов, может быть сведена на нет увеличением себестоимости строительства частных домов, — отметил он.

Впрочем, желающие сэкономить и не заказывать возведение дома у застройщика, при таких обязательных требованиях получат гарантию, что их жилье прослужит долго вместе с коммуникациями, сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. И его не придется сносить через год, например, из-за конструктивной ошибки в установке фундамента, добавил девелопер.

Инициатива будет полезна всем участникам рынка — государству, банкам, застройщикам и конечным клиентам, считает он. Для государства мера повысит контроль над рынком ИЖС, сделает его прозрачнее и проще для регулирования, банки смогут более четко проводить оценку объектов при выдаче ипотечных кредитов, а застройщики — расширить свой пакет услуг и предоставлять возможность независимого строительного надзора и составления проектной документации, добавил Максим Лазовский.