Общее вместе: в России хотят узаконить популярный вид частных домов

В РФ планируют определить статус частных домов, которые находятся на разных земельных участках, но имеют несколько общих стен. Такие здания дешевле строить, поэтому люди и девелоперы пользуются этим. В весеннюю сессию депутаты внесут в Госдуму соответствующий законопроект. Пока статус этих объектов не определен ни в Жилищном, ни в Градостроительном кодексах.

Новый статус

В России планируется узаконить статус частных домов, которые находятся на разных земельных участках и имеют несколько общих стен — так называемые двухрядные дома. В частности, предлагается отнести их к блокированной застройке . Такой законопроект депутаты профильного комитета в весеннюю сессию внесут в Госдуму.

Сейчас такие объекты оказались никак не учтены в Градостроительном и Жилищном кодексах, что вызывает сложности с уже существующими постройками, и на строительство новых не дают разрешения.

Эти объекты не подпадают под понятие многоквартирных и индивидуальных или домов блокированной застройки , сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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— Инициатива заключается в расширении понятия дома блокированной застройки, что позволит устранить правовой пробел , возникший в градостроительном законодательстве, а также предотвратит появление объектов незавершенного строительства и, как следствие, новых обманутых дольщиков , — подчеркнул он.

С 1 марта 2022 года вступил в силу закон, устанавливающий статус домов блокированной застройки как вида жилого. Это здания, которые соединяет одна общая стена — например, таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы.

Ранее возникали ситуации, когда дома с общей стеной оформляли как единый с квартирами. Получалось, люди жили в, по сути, частных помещениях — с отдельным входом и собственным земельным участком, но по документам в квартире . Это приводило к проблемам: поскольку земля привязана к частному дому, а не к квартире — вопрос с ее оформлением оставался открытым , напомнила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— Это показатель качественной законотворческой работы, когда законодатель своевременно реагирует на тенденции в отрасли и упрощает, а не усложняет жизнь и бизнесу и, что самое главное, людям , — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двухрядные дома — это в том числе название традиционной технологии деревянного строения. Они были распространены в деревнях Урала, Сибири и Севера . Причем могли иметь как общую стену жилых помещений (здесь они абсолютно схожи с домами блокированной застройки, таунхаусами), так и общую стену в хозяйственной постройке или даже иметь отдельную у одного здания или общую, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Подобные объекты раньше также называли двухконьковыми или трехрядными (трехконьковыми), если крыш было три , включая сарай или общее подсобное помещение, добавил девелопер.

— Основное преимущество таких домов сегодня — это компактность размещения на небольших земельных участках и сокращение части затрат за счет наличия общих элементов , — сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Строить такие объекты действительно дешевле , согласен Максим Лазовский. Но пока девелоперы не возводят их в больших количествах , добавил он. Не исключено, что причиной этому может служить отсутствие вида такой застройки в действующем законодательстве , отметил Сергей Зайцев.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Минстрой готов рассмотреть указанную законодательную инициативу при ее поступлении в установленном порядке , сообщили «Известиям» в ведомстве.

Всё по закону

Всё должно быть упорядочено и систематизировано, и поскольку такой тип существует , необходимо, чтобы он был учтен в законодательстве, сказал Сергей Зайцев. Это упростит как вопросы строительства и регистрации этих домов, так и их приобретения , добавил он.

— Положительная инициатива, так как в ситуации, когда есть несколько общих стен, возникает вопрос, как оформлять объект при кадастровом учете зданий, как им распоряжаться и как оформлять землю , — сказала Юлия Дымова.

Любые уточнения в законодательные нормы и устранения пробелов ведут к системности, упорядоченности строительства , добавил Максим Лазовский. Тем более что такие дома могут быть интересны большим семьям в областях, далеких от Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в Сибири, Черноземье. В двухрядном могут жить несколько семей , члены которых — дальние родственники, вести общее хозяйство.

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

— Если на такие дома распространят сельскую или льготную ипотеку на строительство, продукт может стать нишевым и востребованным среди определенных категорий населения нашей большой страны, — сказал Максим Лазовский.

И учет объектов в законодательстве будет тому способствовать. Но вряд ли реализация инициативы сможет революционно повлиять на рынок недвижимости : это скорее устранение существующих белых пятен в действующем законодательстве, отметил Сергей Зайцев.