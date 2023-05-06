Общее вместе: в России хотят узаконить популярный вид частных домов
В РФ планируют определить статус частных домов, которые находятся на разных земельных участках, но имеют несколько общих стен. Такие здания дешевле строить, поэтому люди и девелоперы пользуются этим. В весеннюю сессию депутаты внесут в Госдуму соответствующий законопроект. Пока статус этих объектов не определен ни в Жилищном, ни в Градостроительном кодексах.
Новый статус
В России планируется узаконить статус частных домов, которые находятся на разных земельных участках и имеют несколько общих стен — так называемые двухрядные дома. В частности, предлагается отнести их к блокированной застройке. Такой законопроект депутаты профильного комитета в весеннюю сессию внесут в Госдуму.
Сейчас такие объекты оказались никак не учтены в Градостроительном и Жилищном кодексах, что вызывает сложности с уже существующими постройками, и на строительство новых не дают разрешения.
Эти объекты не подпадают под понятие многоквартирных и индивидуальных или домов блокированной застройки, сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
— Инициатива заключается в расширении понятия дома блокированной застройки, что позволит устранить правовой пробел, возникший в градостроительном законодательстве, а также предотвратит появление объектов незавершенного строительства и, как следствие, новых обманутых дольщиков, — подчеркнул он.
С 1 марта 2022 года вступил в силу закон, устанавливающий статус домов блокированной застройки как вида жилого. Это здания, которые соединяет одна общая стена — например, таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы.
Ранее возникали ситуации, когда дома с общей стеной оформляли как единый с квартирами. Получалось, люди жили в, по сути, частных помещениях — с отдельным входом и собственным земельным участком, но по документам в квартире. Это приводило к проблемам: поскольку земля привязана к частному дому, а не к квартире — вопрос с ее оформлением оставался открытым, напомнила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
— Это показатель качественной законотворческой работы, когда законодатель своевременно реагирует на тенденции в отрасли и упрощает, а не усложняет жизнь и бизнесу и, что самое главное, людям, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.
Двухрядные дома — это в том числе название традиционной технологии деревянного строения. Они были распространены в деревнях Урала, Сибири и Севера. Причем могли иметь как общую стену жилых помещений (здесь они абсолютно схожи с домами блокированной застройки, таунхаусами), так и общую стену в хозяйственной постройке или даже иметь отдельную у одного здания или общую, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Подобные объекты раньше также называли двухконьковыми или трехрядными (трехконьковыми), если крыш было три, включая сарай или общее подсобное помещение, добавил девелопер.
— Основное преимущество таких домов сегодня — это компактность размещения на небольших земельных участках и сокращение части затрат за счет наличия общих элементов, — сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Строить такие объекты действительно дешевле, согласен Максим Лазовский. Но пока девелоперы не возводят их в больших количествах, добавил он. Не исключено, что причиной этому может служить отсутствие вида такой застройки в действующем законодательстве, отметил Сергей Зайцев.
Минстрой готов рассмотреть указанную законодательную инициативу при ее поступлении в установленном порядке, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Всё по закону
Всё должно быть упорядочено и систематизировано, и поскольку такой тип существует, необходимо, чтобы он был учтен в законодательстве, сказал Сергей Зайцев. Это упростит как вопросы строительства и регистрации этих домов, так и их приобретения, добавил он.
— Положительная инициатива, так как в ситуации, когда есть несколько общих стен, возникает вопрос, как оформлять объект при кадастровом учете зданий, как им распоряжаться и как оформлять землю, — сказала Юлия Дымова.
Любые уточнения в законодательные нормы и устранения пробелов ведут к системности, упорядоченности строительства, добавил Максим Лазовский. Тем более что такие дома могут быть интересны большим семьям в областях, далеких от Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в Сибири, Черноземье. В двухрядном могут жить несколько семей, члены которых — дальние родственники, вести общее хозяйство.
— Если на такие дома распространят сельскую или льготную ипотеку на строительство, продукт может стать нишевым и востребованным среди определенных категорий населения нашей большой страны, — сказал Максим Лазовский.
И учет объектов в законодательстве будет тому способствовать. Но вряд ли реализация инициативы сможет революционно повлиять на рынок недвижимости: это скорее устранение существующих белых пятен в действующем законодательстве, отметил Сергей Зайцев.
Наиболее же актуально сейчас, по его мнению, развитие законодательства в части управления и обслуживания домами малоэтажной застройки, в том числе формирование фондов по развитию территорий и обновлению зон общего пользования.