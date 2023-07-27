В ОКР назвали неприемлемым участие россиян в Олимпиаде без флага и гимна страны

Участие российских спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна страны является неприемлемым. Об этом заявил в четверг, 27 июля, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым», — сказал Поздняков ТАСС.

Он добавил, что с каждым днем «песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие» российской команды в Олимпиаде-2024 в Париже.

Днем ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не стал устанавливать дедлайн в вопросе допуска россиян к Олимпиаде. Глава организации Томас Бах отметил, что решение вопроса о допуске россиян и белорусов будет зависеть от «развития ситуации». Окончательное решение МОК планирует принять на основе опыта национальных федераций, однако этого не произойдет на октябрьской сессии комитета, уточнил Бах.

До этого, 13 июля, сообщалось, что МОК разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат ОКР и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Ожидается, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.