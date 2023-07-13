Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на интерес НАТО к территории всей Швеции
Общество
Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной
Мир
В Китае рекомендовали переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Происшествия
Число погибших в Краснодарском крае из-за ливней возросло до четырех
Политика
В Госдуме допустили сокращение помощи Украине со стороны Европы
Мир
Украинский генерал подтвердил CNN получение кассетных боеприпасов из США
Общество
В Орске локализовали массовую вспышку кишечной инфекции
Мир
Во Франции 12 человек задержаны после нападения на дом мэра в ходе беспорядков
Мир
Логвинов заявил о потере ЕС своего преимущества из-за подчинения НАТО
Мир
ЕС снял введенные после аварии на «Фукусиме» ограничения на импорт из Японии
Интернет и технологии
Путин осмотрел квантовые разработки на Форуме будущих технологий

МОК не пригласит Россию и Белоруссию к участию в ОИ-2024 до 26 июля

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию и Белоруссию к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную ранее дату 26 июля. Об этом 13 июля сообщила его пресс-служба.

МОК разошлет 26 июля официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Его не получат Олимпийский комитет России (ОКР), Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ) и Гватемальский олимпийский комитет.

Высказались в трениях: российские спортсмены выразили свое отношение к МОКу
Комиссия ОКР назвала критерии допуска к международным стартам «унизительной сортировкой» и дискриминацией

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент ОКР Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОК по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

30 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до их начала.

Глава МОК также отметил, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023