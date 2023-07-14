Песков назвал несправедливым решение МОК не приглашать РФ на Олимпиаду в Париже
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не направлять России и Белоруссии приглашение на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже является несправедливым, заявил в пятницу, 14 июля, в ходе брифинга официальные представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не считаем его [решение] справедливым. Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем категорически против политизации спорта», — сказал Песков.
Российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях, поэтому РФ продолжит отстаивать их права.
«Чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — уточнил официальные представитель Кремля.
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