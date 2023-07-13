Матыцин назвал отказ МОК пригласить Россию на ОИ проявлением дискриминации

Отказ Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить Россию и Белоруссию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже является актом дискриминации. Об этом 13 июля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Матыцин отметил, что МОК не разъяснил, когда приглашение может быть выдано.

Ранее в этот день стало известно, что МОК разошлет 26 июля официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Его не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

В ответ на это вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены не будут отказываться от Родины в обмен на участие в Олимпийских играх.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент ОКР Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОК по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

30 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до их начала. Глава МОК также отметил, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.