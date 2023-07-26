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МОК не стал устанавливать дедлайн в вопросе допуска россиян к Олимпиаде-2024

Глава МОК Бах: решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 не будет принято в октябре
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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 не будет рассматриваться на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре, заявил журналистам в среду, 26 июля, глава организации Томас Бах.

Он отметил, что решение вопроса о допуске россиян и белорусов до Олимпиады-2024 будет зависеть от «развития ситуации».

«Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий», — сказал глава МОК.

Окончательное решение МОК планирует принять на основе опыта национальных федераций, однако этого не произойдет на октябрьской сессии комитета, уточнил Бах.

«Мы не будем устанавливать конкретный срок. Потому что нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом всё выходит из-под контроля», — добавил он.

Сессия МОК должна пройти с 14 по 17 октября в индийском городе Мумбаи.

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13 июля сообщалось, что МОК разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Ожидается, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

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