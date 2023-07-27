Шойгу примет участие в военном параде в КНДР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Пхеньян в четверг, 27 июля, примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы КНДР в Корейской войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — отметили в Минобороны.

В Пхеньяне Шойгу встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. Корейское агентство Yonhap отметило, что Ким и Шойгу обсудили вопросы безопасности и обороны в «сердечной атмосфере, наполненной дружелюбием», и «достигли консенсуса во взглядах на них».

Во время визита министр обороны РФ также вручил северокорейскому лидеру письмо от президента РФ Владимира Путина. Ким Чен Ын в свою очередь поблагодарил Путина за переданное военной делегацией во главе с Шойгу послание, добавив, что эта встреча углубила «традиционные и стратегические отношения между КНДР и Россией.

Днем ранее, 26 июля, Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Шойгу отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.