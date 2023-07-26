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РФ отказалась выступить на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Зампостпреда РФ при ООН: Россия отказалась выступить на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Россия отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке, потому что британское председательство ранее заблокировало участие приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона в заседании Совбеза, посвященном ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 26 июля заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Дипломат в ходе заседания отметил, что кандидат РФ полностью соответствует критериям, но Великобритания заблокировала его выступление. Россия после этого отказалась выступать на следующем заседании.

«Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — отметил Полянский.

Заседание было запрошено западными странами.

Ранее в среду постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам отметила, что страны Африки использовали в качестве пропаганды в пользу черноморской инициативы, однако африканские государства получили от сделки минимальный эффект — менее 3% продовольствия от общего количества.

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Запад не собирался помогать Африке, несмотря на озвученные цели продовольственного соглашения, отметила она.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Он отмечал, что нуждающиеся государства Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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