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В Эритрее заявили об использовании Африки лишь для пропаганды зерновой сделки

Постпред Эритреи при ООН: Африку использовали для пропаганды в пользу зерновой сделки
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Страны Африки использовали в качестве пропаганды в пользу черноморской инициативы, однако африканские государства получили от сделки минимальный эффект — менее 3% продовольствия от общего количества. Об этом заявила постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в среду, 26 июля.

«За год некоторые европейцы получили зерно, что хорошо, потому что им оно тоже было нужно. Так что попытка представить всё так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Тесфамариам подчеркнула, что зерновая сделка изначально не была способом решения проблемы, Запад не собирался помогать Африке, несмотря на озвученные цели продовольственного соглашения. По ее словам, африканские государства теперь сами стараются выращивать зерно.

«Мы утомились. <... >Они (западные страны. — Ред.) устраивают показуху, используется имя Африки: Африка то, Африка это, Африка поднимается, африканская инициатива», — отметила постпред Эритреи.

Она также указала на то, что политизация продовольственной помощи «убила» зерновую сделку. Тесфамариам уточнила, что подобное происходило всегда.

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Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он отмечал, что нуждающиеся государства Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

25 июля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров сообщил, что на саммите «Россия — Африка» будет обсуждаться вариант создания логистических коридоров для поставки российского зерна и удобрений на Африканский континент.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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