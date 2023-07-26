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Британия заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ ООН

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. Об этом 26 июля сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — заявил он.

26 июля Совбез ООН проводит два заседания по Украине. Первое созвано по запросу России в связи с преследованиями Украинской православной церкви (УПЦ). На нем должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон. Также состоится запрошенное Украиной заседание Совбеза по зерновой сделке.

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Накануне Полянский сообщил, что Великобритания пытается не допустить к заседанию Совбеза ООН предложенных Россией докладчиков по теме преследований представителей УПЦ.

18 июля МИД России сообщил, что Москва поднимет вопрос преследования митрополита Павла на заседании СБ ООН по теме УПЦ. В министерстве также призвали международные правозащитные организации вмешаться в происходящее.

Соломенский суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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