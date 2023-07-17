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РФ на заседании СБ ООН поднимет вопрос преследования Киевом митрополита Павла

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Фото: Global Look Press/Manuel Elias/UN Photo
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РФ намерена поднять на предстоящем заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по теме Украинской православной церкви (УПЦ) вопрос преследования Киевом митрополита Павла, заявили на сайте российского МИДа в понедельник, 17 июля.

На заседании Россия заострит внимание на вопросе, связанном с преследованием митрополита Павла, которому киевский режим отказывает в гуманном обращении и необходимой медицинской помощи.

«Впервые в постсоветской истории готовится процесс над высокопоставленным священнослужителем. Режим (президента Украины Владимира) Зеленского стремится психологически сломать стойкого и убежденного в своей вере и правоте иерарха, чтобы ударить побольнее, обезоружить отстаивающих Киево-Печерскую лавру монахов и верующих», — прокомментировал специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

В министерстве призвали международные правозащитные организации вмешаться в происходящее, поскольку «на Украине разворачивается политически мотивированное преследование человека за свои убеждения».

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14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Судьи предусмотрели возможность выхода под залог, но назначили заведомо неподъемную сумму в размере $900 тыс. Это решение суда связано с предъявлением митрополиту Павлу новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

До этого митрополит Павел сказал, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Он подчеркнул, что его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 июля, что РФ призвала Украину освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что заключение под стражу митрополита Павла может серьезно пошатнуть его здоровье.

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