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МИД РФ потребовал от Киева освободить митрополита Павла

Захарова: РФ требует от Украины соблюдения обязательств и освобождения митрополита Павла
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Фото: AP Photo/Mstyslav Chenov
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РФ призвала Украину соблюдать взятые на себя международные обязательства и освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 15 июля.

«Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи», — приводятся ее слова на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Случившееся Захарова назвала «еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан».

«[Это] противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов — Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и других», — заявила она.

Киев, по словам представителя внешнеполитического ведомства, «продолжает политику морального террора против сограждан и верующих». Захарова отметила, что Киев заключил под стражу наместника Киево-Печерской лавры для того, чтобы ликвидировать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обратившись к предстоятелям поместных православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций, сказал, что заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского может серьезно пошатнуть его здоровье, священнослужитель может умереть в СИЗО.

«С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — говорится в послании, которое обнародовали на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх считает, что митрополит Павел не заслуживает таких репрессивных мер за свои религиозные убеждения.

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14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Судьи предусмотрели возможность выхода под залог, но назначили заведомо неподъемную сумму в размере $900 тыс. Это решение суда связано с предъявлением митрополиту Павлу новых надуманных обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

13 июля митрополит Павел сказал, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Он подчеркнул, что его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

До этого, 30 июня, киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры на два месяца.

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