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В постпредстве заявили о попытках Британии не допустить на заседание СБ ООН докладчиков РФ

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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
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Великобритания пытается не допустить к заседанию Совета безопасности ООН предложенных Россией докладчиков по теме преследований представителей канонической Украинской православной церкови (УПЦ). Об этом во вторник, 25 июля, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима. Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить. Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам!» — написал он в своем Telegram-канале.

В заключение постпред добавил, что «идти на поводу у Великобритании РФ не намерена».

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Ранее, 18 июля, Россия призвала 26 июля провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, в частности по теме репрессий в отношении канонической УПЦ, заявил Дмитрий Полянский.

В тот же день МИД России сообщил, что Москва поднимет вопрос преследования митрополита Павла на предстоящем заседании СБ ООН по теме УПЦ. В министерстве также призвали международные правозащитные организации вмешаться в происходящее.

Соломенский суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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