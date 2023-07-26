Застрявшие в луже машины в Одинцово вытаскивали тракторами

Жители города Одинцово Московской области пригнали два трактора, чтобы вытащить подтопленные ливнем автомобили. Видео с места событий 26 июля показал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Основное место потопа сегодня — в подмосковном Одинцово», — рассказал он.

По словам корреспондента, на улице Кутузовской образовалась огромная лужа. В ней машины, двигатели которых заглохли, стоят по бампер в воде. Рядом с автомобилями по колено в воде стоят автовладельцы.

Машины пришлось вытаскивать из лужи двумя тракторами.

Как рассказал корреспонденту сотрудник коммунальных служб, вода уже уходит. Ливневая канализация не справляется, так как «слишком хороший ливень» прошел, уточнил мужчина.

По его словам, для устранения потопа понадобится несколько часов.

Сильный ливень обрушился на Москву в первой половине среды. Основной удар пришелся на западные районы столицы и Московской области.

В некоторых местах города Одинцово улицы из-за дождливой погоды превратились в реки. Так, ушел под воду перекресток улицы Свободы с Можайским и Красногорским шоссе. Дождевой водой залило дворы и подходы к жилым домам.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в столице за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы. Дожди полностью прекратятся после 20:00–21:00.