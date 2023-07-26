В Москве за два часа выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы. Об этом 26 июля сообщили в центре погоды «Фобос».

Как отметил ведущий специалист центра погоды Михаил Леус, сильные дожди завершатся в столице в течение двух-трех часов.

«Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток, и в течение двух-трех часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько заходов дождя, но уже небольших и локальных», — цитирует его «РИА Новости».

Специалист также добавил, что после 20:00–21:00 дожди вовсе прекратятся.

Ранее 26 июля о рекордных осадках в этот день предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отмечал, что Москве ожидаются интенсивные ливни, вследствие которых с 15:00 до 21:00 в столице выпадет до 19–21 мм осадков, то есть сразу четвертая часть от месячной нормы. Синоптик подчеркнул, что с начала июля в Москве уже выпало 94 мм осадков, а это 112% от месячной нормы.

Позже «Известия» показали кадры обрушившихся на столицу ливневых дождей. Из-за тропического ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах. Сильный дождь местами сопровождался порывами ветра. В некоторых районах Москвы оказались подтоплены трассы.