В подмосковном Одинцово затопило улицы после мощного ливня

Город Одинцово в Московской области ушел под воду после мощного ливня, прошедшего 26 июля.

В некоторых местах улицы превратились в реки, из-за чего машинам приходится как будто плыть по ним. Ушел под воду перекресток улицы Свободы с Можайским и Красногорским шоссе.

Также залило дворы и подходы к жилым домам.

В этот же день тропический ливень обрушился на Москву. Из-за этого значительно ухудшилась видимость на дорогах, в некоторых районах оказались подтоплены трассы. На придомовых территориях вода поднялась на несколько десятков сантиметров, подтопив автомобили.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в столице за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы. Дожди полностью прекратятся после 20:00–21:00.