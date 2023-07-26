Вице-премьер Чернышенко обвинил МОК в продвижении избранных наций

Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в организацию, где процветают геронтократия и монополия избранных наций. Об этом в среду, 26 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Так он прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха, что решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 будет зависеть от «развития ситуации», его не примут в октябре на сессии организации.

«Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций», — цитирует вице-премьера ТАСС

Чернышенко напомнил, что у России есть опыт, мотивация и перспектива для самостоятельных форматов масштаба Олимпийских игр «и даже круче».

«Россия не будет изолирована от международного спорта, совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся «Игры будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС», — добавил он.

Вице-премьер выразил уверенность, что Москва подготовит достойный ответ на мировое спортивное лобби.

13 июля сообщалось, что МОК разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат россияне, белорусы, а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, заверив, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.