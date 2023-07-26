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Вице-премьер Чернышенко обвинил МОК в продвижении избранных наций

Чернышенко: в МОК процветает монополия избранных наций
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Guenter Fischer
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Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в организацию, где процветают геронтократия и монополия избранных наций. Об этом в среду, 26 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Так он прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха, что решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 будет зависеть от «развития ситуации», его не примут в октябре на сессии организации.

«Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций», — цитирует вице-премьера ТАСС

Чернышенко напомнил, что у России есть опыт, мотивация и перспектива для самостоятельных форматов масштаба Олимпийских игр «и даже круче».

«Россия не будет изолирована от международного спорта, совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся «Игры будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС», — добавил он.

Вице-премьер выразил уверенность, что Москва подготовит достойный ответ на мировое спортивное лобби.

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13 июля сообщалось, что МОК разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат россияне, белорусы, а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, заверив, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

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